Seo Cai Domodossola, successo per l'escursione natalizia al monte Faiè FOTO

Tempo di festeggiamenti natalizi anche per il Seo Cai Domodossola. Una quarantina i soci e i simpatizzanti domenica 14 dicembre hanno preso parte alla tradizionale escursione di fine anno: la meta di quest’anno era il Monte Faiè, con un panorama di prim’ordine che spazia dalle isole Borromee alle cime della Val Grande. Successivamente è stata raggiunta la Colma di Vercio e infine la discesa al rifugio Fantoli, all’alpe Ompio, per il pranzo in compagnia.

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alla giornata, accompagnata dalla voglia di stare insieme in clima natalizio, rappresentato anche dal fatto che i partecipanti indossavano cappellini di Natale e abbigliamento a tema. Ora, soci e simpatizzanti, si ritroveranno ancora venerdì 19 dicembre alle 17.00 presso la galleria dell’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola per l’aperitivo di Natale. Nell’occasione sarà presente anche il Coro Seo Cai Domodossola e verranno proiettate le immagini delle attività svolte nel 2005 e presentata la stagione escursionistica 2026.