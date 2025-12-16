 / Politica

16 dicembre 2025

Domodossola, FdI chiede chiarimenti sul possibile ingresso del comune in Vco Trasporti

Il consigliere Tandurella ha presentato un'interrogazione che sarà discussa nel consiglio comunale del 22 dicembre

Il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Domodossola ha presentato un’interrogazione, che sarà discussa nella riunione in programma il 22 dicembre - riguardante un eventuale ingresso del comune nella società Vco Trasporti.

 Il consigliere Angelo Tandurella chiede al sindaco “se siano stati avviati atti o istruttorie di qualunque natura da parte del comune di Domodossola con carattere formale, finalizzati all’eventuale ingresso nella compagine sociale di Vco Trasporti; se siano stati formalmente acquisiti o analizzati elementi informativi, economico-finanziari o societari relativi a Vco Trasporti funzionali a tale valutazione e, in caso affermativo, con quali risultanze; se e quando l’amministrazione comunale intenda assumere determinazioni formali in merito”.

