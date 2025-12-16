Domodossola, FdI chiede chiarimenti sul possibile ingresso del comune in Vco Trasporti

Il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Domodossola ha presentato un’interrogazione, che sarà discussa nella riunione in programma il 22 dicembre - riguardante un eventuale ingresso del comune nella società Vco Trasporti.

Il consigliere Angelo Tandurella chiede al sindaco “se siano stati avviati atti o istruttorie di qualunque natura da parte del comune di Domodossola con carattere formale, finalizzati all’eventuale ingresso nella compagine sociale di Vco Trasporti; se siano stati formalmente acquisiti o analizzati elementi informativi, economico-finanziari o societari relativi a Vco Trasporti funzionali a tale valutazione e, in caso affermativo, con quali risultanze; se e quando l’amministrazione comunale intenda assumere determinazioni formali in merito”.