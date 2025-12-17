Crevoladossola accende il Natale tra musica, arte e tradizioni

Proseguono gli appuntamenti natalizi del comune di Crevoladossola che, insieme alle associazioni cittadine, propone un ricco calendario per tutto il mese di dicembre e oltre. Sabato 20 dicembre alle 21.00 la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospita un concerto di Natale promosso dall’associazione Matibellula, che vede protagonisti i cori Tre Ponti e Gaudium.

Domenica 21 dicembre dalle 14.30 appuntamento al museo di architettura sacra con la “Casa di Babbo Natale”, un pomeriggio di eventi per bambini con laboratori, truccabimbi e la distribuzione di cioccolata calda, vin brulè e zucchero filato; presente anche la bancarella della scuola dell’infanzia di Crevola. Sarà inoltre inaugurata la mostra “Un addobbo per Crevola”. Mercoledì 24 dicembre alle 21.00 il tradizionale presepe vivente con antichi mestieri nel centro storico di Crevoladossola e, a mezzanotte, la santa messa e lo scambio di auguri sul sagrato della chiesa.

Rimangono poi visitabili i presepi allestiti nelle frazioni di Crevoladossola. In località Scezza, presso l’area feste del gruppo alpini, il “Magico presepe nel bosco” con personaggi scolpiti nel legno, visitabile tutti i giorni in orario diurno. A Oira il presepe nella chiesa di San Mattia, aperto tutte le domeniche e martedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. infine, il presepe della chiesa parrocchiale visitabile prima e dopo le funzioni religiose.

Aperte al pubblico anche due mostre: l’esposizione di pennellature fotografiche del presepe vivente sulla facciata dell’ex casa parrocchiale di Crevola, visitabile fino al 30 dicembre. Dal 22 dicembre, invece, l’apertura della mostra delle opere di Oliviero Feccia al museo di architettura sacra.