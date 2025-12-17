 / Eventi

Il coro gospel White Spirit in concerto a Premosello

Il 22 dicembre una serata in musica alla parrocchia Maria Vergine Assunta

Una serata di musica per augurare buon Natale alla comunità. È quanto proposto dalla Pro Loco di Premosello Chiovenda, in collaborazione con la parrocchia di Maria Vergine Assunta, per lunedì 22 dicembre alle 20.45 nella chiesa parrocchiale. Protagonista il coro gospel White Spirit, che proporrà un concerto dal titolo “Natale in Gospel” con un ricco repertorio di musica che spazia dalla più tradizionale a quella più contemporanea. L’ingresso è a offerta libera. Al termine del concerto, i partecipanti sono invitati nella sala Maria Immacolata per uno scambio di auguri.

l.b.

