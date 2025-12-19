Premosello accoglie i neo maggiorenni con il Benvenuto civico

Un momento solenne e di forte valore civico attende i giovani di Premosello Chiovenda. Sabato 20 dicembre, alle 16, la sala consiliare ospiterà il tradizionale “Benvenuto civico”, la cerimonia con cui l’amministrazione comunale accoglie i neo maggiorenni della comunità. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Anpi Divisione Valdossola.

Durante l’incontro verrà consegnata ai ragazzi la Costituzione italiana, gesto simbolico che segna l’ingresso nella piena cittadinanza attiva. L’edizione di quest’anno sarà dedicata alla memoria del professor Pier Antonio Ragozza, storico locale ed educatore, figura molto stimata nel territorio.

Alla cerimonia parteciperanno anche il Coro “Volante Cucciolo” di Verbania, il presidente e la direttrice dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Vco, oltre al partigiano “Ari” Arialdo Catenazzi. A fare gli onori di casa sarà il sindaco Elio Fovanna.