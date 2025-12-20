I colori dell’anima: la pittura a olio di Salvatore Dell’Anna in mostra a Domodossola

Domodossola ospita la mostra di pittura a olio di Salvatore Dell’Anna, un percorso artistico intenso e suggestivo che mette al centro il colore come linguaggio emotivo e narrativo. L’esposizione, allestita in via Briona 26, è aperta al pubblico fino al 10 gennaio e rappresenta un’occasione per immergersi in un mondo fatto di paesaggi, architetture e atmosfere profondamente legate al territorio e alla sensibilità dell’artista.

“Colori o non solo… colori!” è il filo conduttore della mostra: le opere di Dell’Anna vanno oltre la semplice rappresentazione visiva, trasformando la pittura in uno spazio di riflessione, memoria e sentimento. La tecnica a olio, curata e materica, valorizza scorci naturali e urbani, restituendo allo spettatore una percezione intima e autentica dei soggetti.

La mostra è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 18:30, mentre venerdì e sabato l’apertura è prevista dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. È inoltre possibile concordare visite su appuntamento.

L’ingresso è libero.