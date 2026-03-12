All'Ossola Outdoor Center la proiezione del documetario "Crevola, crocevia dell'Ossola"

Venerdì 13 marzo alle 17.00 il cinema Paradiso dell’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola ospita una proiezione speciale: sarà infatti presentato “Crevola, crocevia dell’Ossola”, un documentario scritto e diretto da Marzio Bartolucci con la produzione di PixelPro Video. Il film è stato realizzato su iniziativa dell’amministrazione comunale con l’obiettivo di raccontare il paese e la sua storia.

Per la realizzazione del documentario sono stati coinvolti alcuni cittadini crevolesi, che hanno dato la propria disponibilità durante le riprese. Alla produzione hanno collaborato il Consorzio Crevola Alta, Palissandro Marmi, Enel Green Power e Tones on the Stones. L’ingresso è gratuito.

Al termine della proiezione, alle 18.00, si terrà invece la presentazione della cartina escursionistica “Crevoladossola Outdoor” a cura dell’Ossola Outdoor Center.