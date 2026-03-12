 / Cultura

Elio al teatro La Fabbrica con "Quando un musicista ride"

Il 13 marzo a Villadossola un omaggio agli artisti capaci di giocare con le canzoni

È in programma per venerdì 13 marzo alle 21.00 lo spettacolo “Quando un musicista ride”, in scena al teatro La Fabbrica di Villadossola. Protagonista Elio, celebre cantante, musicista e frontman degli Elio e le Storie Tese, che dopo il successo di “Ci vuole orecchio” torna sul palco in veste di solista per giocare e ridere con la musica. Una cifra stilistica che è sempre stata la colonna portante della sua band, ma che in questo spettacolo Elio racconta attraverso il ricco repertorio della musica italiana, in particolare degli anni ’60, che univa canto e disincanto, canzone, cabaret e teatro: da Enzo Jannacci a Giorgio Gaber, da Dario Fo a Cochi e Renato e molti altri.

Nel suo nuovo spettacolo, Elio è accompagnato da una band composta da Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Piero Martinelli al basso e contrabbasso, Giulio Tullio al trombone.

l.b.

