Premia, si inaugura il restauro dell'oratorio di San Bernardo

Domenica 21 dicembre alle 16.30 presso il municipio di Premia gli storici Enrico Rizzi e Fiorella Mattioli Carcano illustreranno la mostra temporanea dedicata ai “Cammini di devozione attraverso le Alpi”, mentre il gruppo di progettisti e restauratori che ha curato i restauri dell'oratorio di San Bernardo a Rozzaro di Premia presenterà i primi risultati del progetto “Il percorso del restauro di San Bernardo”. Interverranno gli architetti Fabio Dalla Pozza e Andrea Scotton e la dottoressa Gabriela Monzani.

La mostra rimarrà poi visitabile fino al 5 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (chiusa il giorno di Natale, aperta solo il pomeriggio il 1° gennaio).

Il progetto per la riscoperta e la salvaguardia degli affreschi medioevali dell’oratorio è stato curato dalla parrocchia di San Gaudenzio di Baceno e dal comune di Premia, nell'ambito degli interventi finanziati dal Pnrr per la “rigenerazione di piccoli sii culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.