 / Cultura

Cultura | 20 dicembre 2025, 14:53

Premia, si inaugura il restauro dell'oratorio di San Bernardo

Il 21 dicembre sarà anche l'occasione per l'apertura di una mostra temporanea dedicata ai “Cammini di devozione attraverso le Alpi”

Premia, si inaugura il restauro dell'oratorio di San Bernardo

Domenica 21 dicembre alle 16.30 presso il municipio di Premia gli storici Enrico Rizzi e Fiorella Mattioli Carcano illustreranno la mostra temporanea dedicata ai “Cammini di devozione attraverso le Alpi”, mentre il gruppo di progettisti e restauratori che ha curato i restauri dell'oratorio di San Bernardo a Rozzaro di Premia presenterà i primi risultati del progetto “Il percorso del restauro di San Bernardo”. Interverranno gli architetti Fabio Dalla Pozza e Andrea Scotton e la dottoressa Gabriela Monzani.

La mostra rimarrà poi visitabile fino al 5 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (chiusa il giorno di Natale, aperta solo il pomeriggio il 1° gennaio).

Il progetto per la riscoperta e la salvaguardia degli affreschi medioevali dell’oratorio è stato curato dalla parrocchia di San Gaudenzio di Baceno e dal comune di Premia, nell'ambito degli interventi finanziati dal Pnrr per la “rigenerazione di piccoli sii culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore