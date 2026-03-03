Sei punti in due turni: la Juventus Domo torna a marciare

Tre punti d'oro per le Arona e Union Novara. Che liquidano Ceversama e Orizzonti Canavese con lo stesso punteggio: 3 a 1 . L'Arona entra nel gruppetto play off, la Union lascia finalmente la zona calda dei play out.
Una domenca positiva per le due formazioni che consolidano le loro posizioni: l'Arona va in gol con Sabin, Giordani e Bonuca. La Union con Burlone, Fatone e Bruno.
C'è anche la Juventus Domo. Dopo il successo a Ornavasso, si ripete con la Dufour Varallo. Ribalta il vantaggio sesiano e torna a macinar punti, in un momento in cui la capolista Casale, comunque distante, rifiata.
I gol di Gheza e Cerutti firmano il successo sulla Dufour ma soprattutto ridanno tono e fiducia alla squadra. Mister Nino tira un sospiro di sollievo in vista del rush finale a 7 turni dal termine
Pareggio in extremis per l'Ornavassese in quel diTrino. Lo firma, in zona recupero, il difensore Viscomi; per i neri è una boccata di ossigeno che evita il quarto ko di fila; anche se le ultime sette gare saranno importanti per un 'dentro o fuori' dalla zona calda.
Dove naviga anche il Piedimulera che sperava di strappare tre punti in casa del fanalino Gravellona. Per i gialloblù va in rete Vadalà, dopo che i tocensi erano passati in vantaggio con Cervini. Sesto punti per il Gravellona, mentre il Piedimulera, penultimo, va a tre punti dal Ceversama.
Gli altri risultati: Casale-Virtus Vercelli 1-1; Gattinara-Ivrea 2-0; Banchette Colleretto-Quincitava 0-3;