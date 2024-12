A Varzo arriva Babbo Natale: una giornata magica per i più piccoli

A Varzo si respira già aria di festa: il 23 dicembre, Babbo Natale farà una visita speciale al Salone dell’Alveare, regalando un momento indimenticabile ai più piccoli. L’evento, organizzato dalla comunità locale con il supporto di volontari e associazioni, rappresenta un appuntamento immancabile nel calendario natalizio del paese.

A partire dalle 15.00, le porte del salone si apriranno per accogliere bambini e famiglie in un’atmosfera calda e festosa. Ci saranno giochi, musica natalizia e una merenda con dolci tipici preparati per l’occasione. Il momento clou arriverà con l’ingresso di Babbo Natale, pronto a distribuire doni e ascoltare i desideri dei più piccoli.

“Vogliamo regalare ai bambini un’esperienza speciale, fatta di magia e condivisione,” ha dichiarato un rappresentante degli organizzatori. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione unica per vivere insieme lo spirito natalizio.

Non mancate all’appuntamento: sarà una giornata ricca di sorrisi, luci e sorprese, dove la comunità si unirà per celebrare l’arrivo del Natale.