Il Rosmini International Campus ha celebrato la Festa della Cella FOTO

Venerdì 20 febbraio è stata una giornata speciale per gli studenti del Rosmini International Campus, che hanno partecipato alla tradizionale Festa della Cella, ricorrenza che celebra l’arrivo del Beato Antonio Rosmini al Calvario il 20 febbraio 1828.

L’iniziativa, in continuità con la tradizione rosminiana, ha offerto agli studenti l’opportunità di conoscere e approfondire la figura del fondatore e i valori che ancora oggi ispirano il percorso educativo dell’istituto.Per gli studenti della scuola primaria, la mattinata si è svolta presso l’Oratorio del Sacro Cuore, con attività ludiche e formative organizzate come “Giochi Rosminiani” in modalità “olimpiadi invernali”. Accompagnati dalle maestre, i bambini hanno potuto giocare, condividere esperienze e riflettere sui principi di Rosmini, con particolare attenzione al concetto di carità intellettuale: rispetto dei tempi di crescita, valorizzazione del sapere e attenzione alla persona.

La mattinata si è conclusa con un momento di riflessione guidato dai sacerdoti dell’oratorio.Gli studenti delle scuole medie hanno vissuto la giornata al Sacro Monte Calvario, con un percorso a piedi lungo il Sacro Monte e attività formative lungo il tragitto. I ragazzi hanno incontrato il Rettore presso l’Istituto della Carità e hanno visitato la Cella appartenuta a Rosmini, concludendo la giornata con momenti di festa e comunità.