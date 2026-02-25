Progetto “Passi”, dal Novarese un’iniziativa che coinvolge anche giovani, scuole e realtà del Vco

È stato presentato sabato mattina 21 febbraio, nella sala polivalente del Comune di Castelletto sopra Ticino, il progetto “Passi”, iniziativa che coinvolgerà scuole, enti e associazioni del Novarese e del Verbano-Cusio-Ossola con l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai giovani, in particolare ai post-diplomati under 35 alla ricerca di occupazione, orientamento e maggiore consapevolezza delle possibilità presenti sul territorio.

Il progetto prevede un percorso articolato che comprende workshop, lezioni online e in presenza, corsi professionalizzanti, una summer camp e momenti dedicati alla pratica sportiva. L’iniziativa è finanziata dalla Regione Piemonte e dal fondo per le politiche giovanili e vede il Comune di Castelletto sopra Ticino nel ruolo di capofila.

Nel corso della presentazione è stato evidenziato come il progetto punti a mettere in rete territori diversi, tra cui anche il Verbano-Cusio-Ossola, favorendo la collaborazione tra enti locali, scuole e associazioni per costruire opportunità concrete rivolte ai giovani.

Tra i temi centrali illustrati durante l’incontro figurano la valorizzazione del territorio come occasione di crescita, lo sport come linguaggio capace di unire generazioni e comunità e l’attenzione alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. Al centro dell’iniziativa anche il ruolo attivo dei giovani, chiamati a diventare protagonisti del cambiamento e dello sviluppo locale.

All’evento hanno preso parte diversi rappresentanti istituzionali, tra cui la sindaca di Stresa Marcella Severino e il sindaco di Valle Cannobina Luigi Spadone, a conferma del coinvolgimento del territorio del Verbano-Cusio-Ossola nel progetto.

Il contributo istituzionale è arrivato anche dall’assessore regionale alle politiche giovanili Marina Chiarelli, mentre il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha inviato un messaggio di sostegno. Presente inoltre il mondo sportivo e quello della formazione, con scuole e centri formativi che parteciperanno alle attività previste.

Tra le realtà coinvolte figurano anche istituti e centri formativi del Verbano-Cusio-Ossola, come il Formont di Villadossola e l’Istituto Fobelli di Crodo, insieme ad altre realtà educative impegnate nel progetto.