Fondazione Comunitaria Vco, aperto il bando per due nuovi membri del consiglio di amministrazione

La Fondazione Comunitaria del Vco ha pubblicato il bando per la selezione di due nuovi membri del consiglio di amministrazione per il mandato 2026-2030. L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo delle organizzazioni non profit del territorio, promuovendo la partecipazione attiva alla vita della Fondazione.

Il bando è rivolto alle organizzazioni non profit con sede nel Verbano Cusio Ossola, operanti nei settori di attività della Fondazione. Ogni ente potrà proporre un solo candidato, che potrà tuttavia essere sostenuto da più organizzazioni. Restano esclusi dalla candidatura, tra gli altri, i dipendenti della Fondazione, i titolari di cariche politiche o istituzionali di rilievo e coloro che non possiedono comprovata esperienza nei settori di intervento dell’ente.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online tramite l’area riservata della Fondazione entro il 29 gennaio alle 17.00. Sarà necessario allegare curriculum vitae, autocertificazione dei requisiti e copia dei documenti d’identità del candidato.

La valutazione sarà affidata al comitato di nomina, composto da rappresentanti istituzionali del territorio e delle Fondazioni Cariplo e Compagnia di San Paolo, oltre a due consiglieri uscenti non rieleggibili. Gli esiti saranno comunicati entro aprile 2026.