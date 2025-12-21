Cst Novara Vco, tutti i bandi aperti nel mese di dicembre

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di ottobre 2025 in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando Otto per Mille della Chiesa Valdese 2026: finanziato con i fondi Otto per Mille Irpef, è dedicato al sostegno di interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali sia in Italia che all’estero. Le proposte progettuali devono apportare benefici a una collettività e non avere finalità lucrative. Scadenza 30 gennaio 2026.

Bando Energie di comunità: promosso dall’associazione ItaSolidale con l’obiettivo di sostenere progetti che contrastano il fenomeno della solitudine e del ritiro sociale dei giovani, in particolare degli hikikomori, che vivono in isolamento domestico. Scadenza 9 gennaio 2026.

Bando Contrasto allo sfruttamento lavorativo e sostegno alle vittime di caporalato: promosso dalla regione Piemonte, si rivolge a cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo oppure a operatori di enti pubblici o privati coinvolti nelle fasi di emersione, assistenza, prevenzione e presa in carico delle vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.