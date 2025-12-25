Bando Fondo Alessi: dalla Fondazione Comunitaria 21mila euro assegnati a progetti di utilità sociale

La Fondazione Comunitaria del Vco chiude il 2025 con la pubblicazione degli esiti di alcuni bandi. Tra questi il bando Fondo Alessi 2025, promosso dall’omonimo fondo costituito per sostenere iniziative e progetti di utilità sociale di da enti non profit del territorio del Vco. In particolare, il bando intende promuovere la cultura della solidarietà all’interno di Alessi Spa.

Per questo sono stati finanziati progetti proposti da persone che lavorano o hanno lavorato direttamente per Alessi. La fondazione ha dunque assegnato un totale di 21.000 euro, suddivisi tra sette diverse realtà con 3.000 euro ciascuno. Gli enti che hanno ottenuto il contributo sono Virtus Verbania, Associazione Pescatori Valstrona, Avis Marathon Verbania, Fondazione Parco delle arti e della cultura di Omegna, Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi, Sci Club Formazza e Virtus Crusinallo 1905.