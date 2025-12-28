"Scegli un prodotto Coop": anche nei punti vendita del Vco si può contribuire alla ricerca contro il cancro

Prosegue fino alla fine dell’anno l’iniziativa “Scegli il prodotto Coop e sosteniamo la ricerca contro il cancro”, promosso da Nova Coop. L’iniziativa, attiva fino al 31 dicembre anche nei punti vendita del Vco (o su coopshop.it), trasforma un gesto quotidiano un un’azione di solidarietà: acquistando un prodotto alimentare a marchio Coop, l’1% del valore sarà devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, per l’acquisto di una piattaforma automatizzata di profilazione tumorale destinata al reparto di anatomia patologica dell’istituto di Candiolo.
