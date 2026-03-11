Ossola Amica dell’Ugi in visita alla Casa madre di Torino

Far conoscere concretamente dove vanno i fondi raccolti e come si trasformano in sostegno reale per le famiglie dei bambini in cura. È questo lo spirito dell’iniziativa promossa da Ossola Amica dell’Ugi Odv, che sabato 11 aprile organizza una visita alla Casa Ugi e agli spazi dell’associazione a Torino, un’occasione pensata per permettere ai sostenitori di vedere da vicino le attività portate avanti ogni giorno.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare chi sostiene l’associazione alla realtà che i contributi aiutano a mantenere viva. La Casa Ugi rappresenta infatti un punto di riferimento fondamentale per le famiglie dei bambini oncologici che devono affrontare lunghi periodi di cura lontano da casa, offrendo accoglienza, supporto e servizi durante tutto il percorso terapeutico.

"L’11 aprile faremo visita a Ugi, sarà una visita speciale per fare toccare con mano tutto quello che stiamo facendo grazie al contributo di tutti coloro che ci sostengono" spiega il presidente Damiano Bassi. La giornata inizierà con la partenza da Villadossola, dal parcheggio del Teatro La Fabbrica, alle 7 del mattino. Una volta arrivati a Torino, i partecipanti saranno accolti all’interno della Casa Ugi, accompagnati da volontari, membri del direttivo e operatori dell’associazione, che illustreranno da vicino il funzionamento della struttura e i servizi offerti alle famiglie ospiti.

Il gruppo avrà poi modo di visitare anche gli spazi di Ugidue, dove si svolgono molte delle attività dell’associazione: dalla sala giochi ai locali dedicati alla riabilitazione e alla ginnastica, fino agli ambienti in cui vengono organizzati i regali solidali e gestite le spedizioni. Qui verrà raccontato anche il lavoro quotidiano della Radio Ugi, uno dei progetti che accompagnano i bambini durante il percorso di cura.

La mattinata si concluderà con un incontro nel salone di Ugidue, durante il quale verrà proiettato un video istituzionale e sarà possibile confrontarsi con i rappresentanti dell’associazione torinese, tra cui il presidente, il vicepresidente e altri membri del consiglio direttivo. Seguirà un momento conviviale con un rinfresco offerto da Ugi Odv Torino. Ci sarà anche il tempo per una passeggiata al borgo del Valentino.