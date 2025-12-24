Dal sindaco Toscani un messaggio di auguri alla cittadinanza

In occasione delle festività natalizie, il sindaco di Villadossola Bruno Toscani rivolge ai concittadini un messaggio di auguri. Di seguito le sue parole.

“In occasione delle festività, desidero rivolgere a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Villadossola i più sinceri auguri di serenità e di pace. Questo periodo dell’anno ci invita a riscoprire il valore della comunità, della solidarietà e dell’impegno condiviso. Un ringraziamento particolare va alle associazioni di volontariato, culturali e sportive del nostro territorio, che con il loro lavoro quotidiano rappresentano un punto di riferimento fondamentale e contribuiscono alla coesione sociale e alla vitalità della nostra città. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, auguro a tutte le famiglie di Villadossola festività serene e un nuovo anno ricco di salute, speranza e nuove opportunità. Un pensiero speciale è rivolto a chi sta attraversando momenti di difficoltà: la nostra comunità continuerà a operare con attenzione e responsabilità per non lasciare indietro nessuno.

Con i migliori auguri

Il sindaco

Bruno Toscani”.