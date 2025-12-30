 / Antigorio

Antigorio | 30 dicembre 2025, 11:05

Crodo, una borsa di studio per soggiorni linguistici all’estero

Il comune sostiene gli alunni meritevoli per un programma educativo nell'estate 2026

Il comune di Crodo, in collaborazione con Education First, lancia una nuova borsa di studio destinata agli studenti meritevoli residenti nel territorio comunale. L’iniziativa offre la possibilità di partecipare a un programma estivo di approfondimento linguistico all’estero, della durata compresa tra due e quattro settimane, nei mesi di luglio e agosto 2026.

La borsa di studio, totale o parziale, è rivolta agli studenti delle scuole superiori che abbiano frequentato almeno un anno scolastico e che dimostrino impegno, motivazione e un buon rendimento nell’anno 2024/2025. Il percorso formativo proposto da Education First comprende viaggio, assicurazione, corso di lingua, materiali didattici, attività nel tempo libero e sistemazione in campus, residenza o famiglia ospitante. Il comune sosterrà i costi fino a un massimo di 6.000 euro.

Per partecipare è necessario compilare il modulo online entro il 31 gennaio 2026, allegando la lettera motivazionale e la media dei voti. La selezione prevede test scritto, colloquio orale e valutazione del profitto scolastico. La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 16 febbraio 2026.

Le destinazioni disponibili includono Inghilterra, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Il vincitore sarà invitato a un evento pubblico di premiazione e, al rientro, dovrà redigere un breve resoconto dell’esperienza.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.ef-italia.it  o contattare il referente dedicato, Giorgio Pianta, al numero 02 87317367.

l.b.

