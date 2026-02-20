Baceno, aperto un bando per il recupero del bar Moublé Isotta

Il comune di Baceno ha pubblicato un avviso rivolto agli operatori interessati a presentare una proposta di partenariato pubblico‑privato per il recupero e la gestione del fabbricato comunale noto come “Bar Moublié Isotta”, in via Roma 60. L’iniziativa punta alla riqualificazione dell’immobile e alla sua restituzione alla funzione turistico‑ricettiva originaria.

L’edificio, inutilizzato da tempo, è ritenuto idoneo a ospitare attività commerciali aperte al pubblico. L’amministrazione sottolinea che l’intervento potrà “generare occupazione e un volano commerciale per il paese, oltre a contribuire alla valorizzazione del patrimonio comunale”.

I privati dovranno presentare proposte di project financing che includano progettazione, interventi di ristrutturazione e gestione dell’immobile. L’investimento sarà interamente a carico del soggetto proponente, senza oneri per il bilancio comunale. Tra gli obiettivi indicati figurano la riqualificazione tecnologica e strutturale dell’ex albergo e la creazione di nuovi servizi a supporto dell’accoglienza turistica. Le proposte saranno valutate sulla base della qualità dell’offerta, della durata della gestione e dell’eventuale canone concessorio riconosciuto al comune.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 20 aprile, esclusivamente tramite Pec all’indirizzo baceno@pec.it. È obbligatorio il sopralluogo dell’immobile prima di presentare la domanda. Tutti i dettagli e la documentazione necessaria sono disponibili nel bando pubblicato sul sito del comune di Baceno.