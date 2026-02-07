Carnevale a Premia: festa in maschera tra musica, giochi e tradizione

Domenica 15 febbraio Premia si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna del colore, della musica e della convivialità con il tradizionale Carnevale a Premia, organizzato dalla Pro Loco di Premia in collaborazione con il Gruppo Alpini di Premia. L’appuntamento è in maschera presso l’Area Pasquer (ex Pattinaggio), a partire dalle ore 14:30.

Ad aprire la festa sarà il Corpo Musicale di San Rocco, che accompagnerà il pomeriggio con la sua musica, creando un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli, con tante attività di svago e giochi tradizionali come pignatte, tiro alla fune e altre sorprese. Non mancherà il laboratorio creativo con “Il mondo incantato di Vera”, a cura di Vera Sanginiti, pensato per stimolare fantasia e divertimento nei bambini.

Dalle ore 16:00 spazio anche ai sapori della tradizione: il Gruppo Alpini di Premia curerà la distribuzione di polenta e salamini, mentre la Pro Loco di Premia offrirà dolci vari per rendere ancora più golosa la festa, a misura di grandi e piccini.

Il Carnevale sarà inoltre l’occasione per celebrare un anniversario speciale: i 50 anni di “Al Gestar”, storico giornaletto satirico nato a Premia nel 1976 come raccolta di episodi divertenti e pungente satira di vita paesana. Durante la giornata e nei giorni successivi sarà possibile acquistare l’edizione 2026, realizzata dalla Pro Loco di Premia, continuando così una tradizione molto amata dalla comunità.

Un evento che unisce divertimento, cultura e memoria, confermando il Carnevale di Premia come un momento di incontro e festa per tutto il paese.