Venicio Antonini campione mondiale di ornitologia

Prestigioso riconoscimento internazionale per Venicio Antonini, allevatore di Crodo, che si è laureato campione al 73° Campionato Mondiale di Ornitologia, svoltosi a Marche-en-Famenne, in Belgio. L’ornitologo ossolano ha conquistato due primi posti e un terzo posto nella categoria dei canarini di colore, confermandosi tra i migliori allevatori a livello mondiale.

Oltre ai risultati agonistici, Antonini è da anni un punto di riferimento per l’ornitologia locale: appassionato e competente allevatore, è membro attivo del Gruppo Ornitologico Ossolano, affiliato alla società Apon di Novara. Il gruppo è impegnato nella promozione e divulgazione della cultura ornitologica e organizza ogni anno una mostra aperta al pubblico a Domodossola, tradizionalmente all’inizio dell’autunno.

Importanti soddisfazioni sono arrivate anche dagli altri componenti del Gruppo Ornitologico Ossolano, che si sono brillantemente distinti all’ultimo Campionato Italiano di Ornitologia di Parma, ottenendo numerosi titoli e piazzamenti sul podio. Oltre ad Antonini Venicio, hanno contribuito al successo del sodalizio Ceschetti Alessandro, Massimo Bertolacci, Fabrizio Ferrini, Marino Saclusa e Nino Leonardi, a testimonianza della qualità e della passione che caratterizzano l’ornitologia ossolana.