Fondi di sviluppo e coesione, dalla regione 600mila euro a comuni e unioni montane del Vco

La regione Piemonte assegna ulteriori novecentomila euro dei Fondi di Sviluppo e Coesione alle aree omogenee delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, destinati a finanziare progetti con ricadute sovracomunali. I fondi permetteranno di finanziare 7 progetti che insieme al contributo di ogni ente porteranno sui territori quasi un milione e 500mila euro di investimenti. Le risorse rappresentano una premialità aggiuntiva rispetto ai 100 milioni già stanziati nel 2024, che hanno permesso di finanziare circa 900 interventi in 805 comuni appartenenti a 24 aree omogenee in cui è stata suddivisa la regione, un modello unico a livello nazionale.

Le risorse sono state attribuite sulla base dei piani di intervento presentati dalle aree e valutati da una commissione regionale secondo criteri definiti dalla giunta. La ripartizione puntuale dei soggetti beneficiari, formalizzata con determina dirigenziale del 18 dicembre 2025, n. 326, individua 44 fra comuni e unioni beneficiari dei 5 milioni di premialità a seconda della qualità e dell’impatto territoriale che ogni intervento avrà in ogni area omogenea.

“Con questi ulteriori 5 milioni proseguiamo nel sostenere le priorità dei comuni piemontesi. Gli interventi finanziati ci lasceranno un Piemonte migliore e più’ coeso - dichiara l’assessore Gian Luca Vignale - La premialità riconosce il valore della concertazione e rafforza interventi che, in molti casi, sono già in fase di realizzazione, con effetti concreti per i territori”.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, questi sono i progetti finanziati:

comune di Cannobio – Area Laghi: Rete di genti e paesaggi, contributo regionale concesso: 100.000,00 euro (importo complessivo dell'opera: 110.000,00 euro).

Comune di Ghiffa – Area Laghi: Potenziamento rete cicloescursionistica, contributo regionale concesso: 100.000,00 euro (importo complessivo dell'opera: 110.000,00 euro).

Unione Montana Valgrande e Lago di Mergozzo – Area Laghi: Potenziamento rete cicloescursionistica, contributo regionale concesso: 100.000,00 euro (importo complessivo dell'opera: 110.000,00 euro).

Unione Montana Alta Ossola – Area Ossola: Riqualificazione palestra Baceno, contributo regionale concesso: 150.000,00 euro (importo complessivo dell'opera: 182.188,40 euro).

Unione Montana Valle Vigezzo – Area Ossola: Ampliamento Com, contributo regionale concesso: 150.000,00 euro (importo complessivo dell'opera: 300.000,00 euro).