A Santa Maria Maggiore il concerto “Insolito Natale per pianoforte a 4 mani”

Lunedì 5 gennaio alle 17.30 la scuola di belle arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore ospita il concerto “Insolito Natale per pianoforte a 4 mani”. In scena il duo formato da Eleonora Bona e Renata Sacchi, accompagnate dalle narrazioni coreografiche di Sara Tadina.

La serata prevede un ricco repertorio di partiture rare per duo pianistico e voce recitante dedicate al Natale e all’Epifania: da una versione speciale dello Schiaccianoci ad una rara pagina dell’editore Giulio Ricordi, che si firmava con lo pseudonimo di Jules Burgmein. Il concerto è organizzato dall’associazione culturale Carlo Ravasenga. L’ingresso è libero, con contribuzione responsabile, fino ad esaurimento posti.