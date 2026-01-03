 / Attualità

I volontari della protezione civile di Verbania a Crans Montana per prestare supporto organizzativo

Una squadra del coordinamento regionale ha raggiunto la località svizzera, teatro della tragedia di Capodanno

La regione Piemonte è presente a Crans Montana con una squadra di volontari del coordinamento regionale provenienti da Verbania e incaricata di prestare assistenza logistica e organizzativa, come il supporto per gli spostamenti, gli alloggiamenti e altre necessità.

In base alla richiesta formulata dal dipartimento nazionale della protezione civile è stato attivato il modulo Tast (Team di Assistenza Tecnica e Supporto) della protezione civile regionale, struttura operativa specializzata e certificata per interventi di emergenza nazionali e internazionali composta da volontari e professionisti piemontesi per supporto logistico e coordinamento, parte della colonna mobile piemontese.

“Fin dai momenti immediatamente successivi alla tragedia di Capodanno - affermano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla protezione civile Marco Gabusi – la regione Piemonte ha offerto la sua disponibilità a collaborare con le attività di soccorso sanitario e di assistenza. Abbiamo messo a disposizione anche il nostro sistema di protezione civile, forte dell’esperienza maturata in tante missioni internazionali, e ringraziamo i volontari che stanno svolgendo la loro preziosa e importante funzione nella cittadina svizzera”.

Comunicato Stampa Regione

