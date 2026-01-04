Monteossolano, approvato il progetto per la messa in sicurezza del versante

La giunta comunale di Domodossola ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza del versante lungo la strada di Monteossolano. Un intervento reso necessario dopo il franamento verificatosi il 3 e 4 marzo 2024 in località Valle di Cisore. In quell’occasione circa 20 metri cubi di materiale avevano invaso la carreggiata, impedendo il transito e riportando l’attenzione su una storica nicchia di frana risalente agli anni ’70.

Nonostante un primo intervento di somma urgenza, il versante presenta ancora un potenziale rischio di nuovi movimenti, con una porzione di circa 900 metri quadrati del corpo di frana che rimane instabile a monte della strada. Il progetto prevede un investimento complessivo di 210.000 euro, finanziato dalla regione Piemonte. L’opera comprende interventi strutturali, opere di consolidamento e misure di sicurezza, oltre alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza.