Auto in fiamme sull’A26, chiusi due tratti autostradali

È temporaneamente chiuso il tratto dell’autostrada A26 Genova Voltri–Gravellona Toce compreso tra Baveno e Meina, in direzione Genova, a causa di un’auto che ha preso fuoco all’altezza del km 176+700. Per motivi di sicurezza è stato chiuso anche il tratto tra Arona e Carpugnino in direzione Gravellona Toce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia. In una nota, Autostrade informa che gli utenti diretti verso Genova devono uscire a Baveno e rientrare a Meina dopo aver percorso la viabilità ordinaria, mentre chi viaggia verso Gravellona Toce deve uscire ad Arona e rientrare in autostrada a Carpugnino.