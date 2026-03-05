Ai domiciliari, sorpreso con stupefacenti in casa: in carcere un 56enne di Bannio Anzino

Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Bannio Anzino hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. L’uomo, classe 1969, si trovava in regime della detenzione domiciliare presso il luogo di residenza a seguito di una condanna per fatti risalenti al marzo 2023, quando lo stesso era stato arrestato sempre dai carabinieri della stazione di Bannio Anzino in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.
Nelle scorse settimane, sempre i carabinieri di Bannio Anzino, a seguito di un controllo dell’uomo presso il suo domicilio, rinvenivano nell’abitazione oltre 300 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, poi sequestrata. Per tale motivo lo stesso veniva deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, segnalando altresì l’episodio al tribunale di sorveglianza per eventuali provvedimenti di competenza. Per tale motivo il tribunale disponeva la sospensione della detenzione domiciliare ripristinandone la carcerazione. L’uomo quindi, condotto dapprima in caserma, dopo le formalità di rito è stato associato presso il carcere di Verbania per proseguire l’espiazione della pena.