Beura Cardezza piange Vincenzo Simonetta

È mancato mercoledì pomeriggio all’età di 64 anni Vincenzo Simonetta, titolare della storica macelleria omonima di Beura Cardezza e presidente del Guzzi Friends, punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e promotore del raduno internazionale dedicato alle Moto Guzzi.

Vincenzo Simonetta ha combattuto con grande determinazione contro una malattia che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì, ha iniziato a circolare nelle scorse ore per poi trovare, purtroppo, conferma.

Macellaio appassionato e competente, Simonetta era noto ben oltre i confini del paese per le sue celebri costine, diventate negli anni una presenza immancabile nelle feste campestri dell’Ossola e in numerose manifestazioni del territorio. Vincenzo era anche un grande appassionato di musica e ancora fino a poco fa, ogni tanto, si dilettava alla consolle come dj.

Accanto all’attività professionale, coltivava con entusiasmo la grande passione per le Moto Guzzi. Da presidente del Guzzi Friends aveva contribuito a far crescere il raduno internazionale, trasformandolo in un appuntamento capace di richiamare motociclisti da tutta Italia e dall’estero.