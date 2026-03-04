Gesto inqualificabile a Villadossola: distrutto un defibrillatore

''Dal Dizionario Treccani: idiozìa, nel linguaggio comune condizione da idiota, stupidità, scarsa intelligenza: anche di cose fatte stupidamente''.

Non troviamo altri termini per denunciare quanto è avvenuto nei giorni scorsi: un odioso atto di vandalismo al campo sportivo della zona Peep di Villadossola. Dove alcuni teppisti inqualificabili hanno rotto il defibrillatore inaugurato nel dicembre 2023. Un apparecchio che era costato 1200 euro più 600 euro per proteggerlo dalle intemperie. Ma soprattutto che era al servizio di tutta la comunità in caso di necessità: perché un defibrillatore può salvare una vita.

Invece, la scorsa settimana, qualche vandalo (termine riduttivo ndr) ha deciso di entrare nel campetto del Peep e distruggere il defibrillatore che era stato acquistato grazie a una raccolta fondi avviata dalla squadra di calcio che gioca sul campetto: il Pallanzeno.

Un’azione senza senso che ha mandato in frantumi l’apparecchio : dirigenti e giocatori del Pallanzeno lo hanno trovato a terra, seriamente danneggiato.

Un gesto inqualificabile che ha seriamente deluso e rammaricato le persone che tengono in ordine il campo che serve sì alle loro partite, ma non solo.

‘’Abbiamo sempre deciso di tenere il cancello aperto – dicono – per permettere a tutti i giovani del Peep e di Villa di usufruire del campo. Inoltre il defibrillatore acquistato, potevamo metterlo sotto chiave all’interno dello spogliatoio, ma ci è sembrato giusto lasciarlo all’aperto affinché potesse essere utile a tutti, nel caso qualcuno si sentisse male nei paraggi. Perché può salvare una vita! Invece c’è chi ha pensato bene di distruggerlo, facendo un danno non solo a noi ma a tutta la comunità’’.

Defibrillatore che era anche 'segnalato' sulla mappa che evidenzia dove queste apparecchiature sono dislocate sul territorio.

L’azione vandalica è stata ovviamente denunciata. ‘’Lo abbiamo fatto rivolgendoci ai carabinieri – spiegano – ma anche segnando quanto avvenuto al Comune e ai vigili urbani. In zona ci sono le telecamere: speriamo abbiano ripreso i vandali’’.

Già in passato c’era stato qualche danneggiamento e qualche furto al campo di calcio, ma questa volta si è veramente superato il limite.