Urtato da un treno merci in Canton Ticino, ferito gravemente un operaio italiano

Infortunio sul lavoro la scorsa notte in Canton Ticino: ferito un operaio italiano. Secondo quanto riportato dalla Polizia cantonale l'incidente si è verificato poco prima delle 00.30 a Contone, nel Locarnese. In base a una prima ricostruzione, un operaio 49enne cittadino italiano domiciliato in Valle Leventina, stava svolgendo dei lavori con la smerigliatrice nell'area di un cantiere ferroviario.

Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, all'arrivo di un treno merci, nonostante l'avviso di allarme, si è venuto a trovare al di fuori della zona di sicurezza. È stato quindi urtato dal convoglio in transito ed è stato sbalzato per alcuni metri.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del 144 che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 49enne ha riportato gravi ferite, non tali da metterne in pericolo la vita.



