Un incendio è divampato oggi poco dopo le ore 12 nel Comune di Crevolodossola interessando alcune strutture in legno di proprietà di Enel attualmente in disuso. La rapidità delle fiamme, alimentata dalla natura combustibile dei materiali, ha richiesto l'intervento da parte dei vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola con il supporto di un'autobotte e una seconda autobotte proveniente dalla sede di Verbania. Sul posto le squadre intervenute hanno estinto il rogo evitando che l'azione delle fiamme si estendesse ad altre strutture in legno adiacenteli e circoscrivendo l'incendio.
Successivamente i vigili del fuoco hanno condotto le operazioni di smassamento, bonifica e messa in sicurezza, garantendo il completo spegnimento dei focolai residui. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Carabinieri di Crevoladossola e personale di Enel.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 04 marzo 2026, 17:02
Incendio a Crevoladossola, in fiamme strutture in legno dismesse dell’Enel VIDEO
Il rogo è divampato poco dopo mezzogiorno. Intervento dei vigili del fuoco di Domodossola con due autobotti, supportati da quelli della sede di Verbania
Un incendio è divampato oggi poco dopo le ore 12 nel Comune di Crevolodossola interessando alcune strutture in legno di proprietà di Enel attualmente in disuso. La rapidità delle fiamme, alimentata dalla natura combustibile dei materiali, ha richiesto l'intervento da parte dei vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola con il supporto di un'autobotte e una seconda autobotte proveniente dalla sede di Verbania. Sul posto le squadre intervenute hanno estinto il rogo evitando che l'azione delle fiamme si estendesse ad altre strutture in legno adiacenteli e circoscrivendo l'incendio.