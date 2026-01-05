Il coro Gaudium in concerto a Vagna

Lunedì 5 gennaio alle 21.00, la chiesa di San Brizio a Vagna ospiterà un nuovo appuntamento musicale: il concerto del coro Gaudium, accompagnato al pianoforte da Luca Falcioni. L’evento, promosso dall’Associazione Cori Piemontesi e dalla parrocchia di Domodossola, ha anche scopo benefico: l’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto al sostegno delle attività parrocchiali.
