Il coro Gaudium in concerto a Vagna

Appuntamento questa sera nella chiesa di San Brizio

Lunedì 5 gennaio alle 21.00, la chiesa di San Brizio a Vagna ospiterà un nuovo appuntamento musicale: il concerto del coro Gaudium, accompagnato al pianoforte da Luca Falcioni. L’evento, promosso dall’Associazione Cori Piemontesi e dalla parrocchia di Domodossola, ha anche scopo benefico: l’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto al sostegno delle attività parrocchiali.

l.b.

