Viabilità e trasporti | 05 gennaio 2026, 12:10

Ornavasso, 100mila euro per la messa in sicurezza della strada del Boden

Il finanziamento regionale rientra in un investimento da oltre 5 milioni di euro per le infrastrutture locali

La regione Piemonte ha assegnato al comune di Ornavasso un contributo di 100.000 euro per la realizzazione di opere di consolidamento della sede stradale comunale di via Al Boden. L’intervento rientra nel programma di finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 38/78, finalizzata al miglioramento e alla sicurezza delle infrastrutture locali. Il provvedimento fa parte di una più ampia manovra che destina oltre 5 milioni di euro ai comuni piemontesi, con l’obiettivo di rispondere con tempestività alle criticità infrastrutturali e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

