Domodossola-Milano, linea interrotta durante le festività natalizie

Anche per il periodo delle festività si prospettano giorni difficili per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano, con importanti ricadute anche sulla circolazione dei treni Eurocity che collegano Italia e Svizzera. Tra il 26 dicembre e il 5 gennaio, infatti, la linea Domodossola-Milano sarà nuovamente interrotta a causa di lavori infrastrutturali. I treni a lunga percorrenza della tratta Venezia/Milano Centrale - Ginevra/Basilea saranno cancellati tra Milano e Domodossola. Per garantire il collegamento tra Italia e Svizzera, sono previsti autobus sostitutivi, con prenotazione obbligatoria del posto, tra le due stazioni.

Interrotte anche le corse di treni regionali della tratta Milano-Domodossola, che vengono soppressi tra Gallarate e Rho. Anche in questo caso sono previsti bus sostitutivi per il collegamento tra le due stazioni.