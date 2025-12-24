Rischio disagi sulle strade che salgono ad Antrogna FOTO

Una strada chiusa da un'ordinanza della Provincia, l’altra malmessa per le ‘’ferite’’ lasciate dal forte maltempo dello scorso aprile. Le frazioni alte di Calasca rischiano forti disagi in questi giorni tra Natale e fine anno.

In queste ore la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada provinciale che da Valbianca sale verso Antrogna. Un intervento necessario per eseguire dei lavori, ma che costringerà ad interrompere il transito - da oggi al 16 gennaio - sino a Calasca Dentro.

Il problema è che anche l’altra strada che sale da Molini verso Vigino per raggiungere Antrogna è messa male, a causa delle ''ferite'' lasciate dal maltempo di aprile.

Qui, i lavori di ripristino non sono ancora iniziati e si transita su un tratto che vede anche muretti ‘’segnati’’ da quella pioggia intensa e da barriere di cemento posate per evitare che le auto e i mezzi pesanti possano finire fuori strada. I lavori non dovrebbero partire a breve, viste le difficoltà dovute alle temperature invernali.

Dicono alcuni residenti : ''Sono stati posati dei guardrail provvisori in cemento ma i lavori di messa in sicurezza non sono ancora iniziati. E il rischio è in caso di pericolo la strada venga chiusa al transito. Se poi anche l'altra è chiusa per l'ordinanza della Provincia rischiamo di non poter accedere alle frazioni’’.

Il nodo è che nel caso di forte maltempo o di emergenze particolari i residenti della frazioni alte rischiano di trovarsi entrambe le strade chiuse, dato che anche il tratto tra Molini e Antrogna verrebbe vietato in caso di allerta arancione.