Centovallina, un convoglio ogni mezz'ora

Due tratti di binari in più e la Centovallina – la sorella della Vigezzina- potrebbe viaggiare con maggior frequenza giornaliera sulla tratta svizzera. ‘Per i viaggiatori comuni, si tratterebbe di avere un convoglio in più ogni mezz’ora’’ scrive il Corriere del Ticino.

Per realizzare il sogno sono necessarie opere per venti milioni. L’intervento risolutore avverrebbe nelle stazioni di Tegna e Intragna.

Il Corriere del Ticino ha sentito il capo del dipartimento tecnica delle Ferrovie regionali ticinesi, Erik Fregni. Che spiega come ad Intragna verrebbe realizzata ‘’una terza corsia ferrata”, mentre a Terre di Pedemonte ‘’creeremo un nuovo punto d’incrocio, perché l’attuale fermata non lo permette. La tratta tra Ponte Brolla e Verscio è lunga e a binario unico’’.

Il sogno non è distante: il bando è già stato pubblicato e i lavori potrebbero iniziare a maggio.