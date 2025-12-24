SS 549 di Macugnaga: nuove limitazioni al traffico in caso di maltempo

Anas ha emanato un’ordinanza che ridefinisce le limitazioni al traffico lungo la Strada Statale 549 di Macugnaga a seguito degli interventi di messa in sicurezza eseguiti in diversi tratti. Le modifiche entreranno in vigore dalle 6.00 del 25 dicembre e riguarderanno in particolare i punti più esposti al rischio di frane e colate detritiche nei territori comunali di Calasca Castiglione e Macugnaga.

Chiusure in caso di allerta arancione

In presenza di comunicazione Arpa di allerta meteo arancione, sarà disposta la chiusura totale al traffico nei seguenti tratti: tra il km 9+950 e il km 10+150 (Calasca Castiglione) e tra il km 11+950 e il km 12+150 (Calasca Castiglione). In entrambi i casi il provvedimento è motivato dalla presenza di materiale instabile sulla pendice a monte della carreggiata.

Limitazioni in caso di forti piogge

Nel tratto km 11+950 – km 12+150, in direzione Macugnaga, è previsto un restringimento della carreggiata destra con vigilanza garantita da personale incaricato da Anas.

Restringimento permanente

Resta confermato il restringimento della carreggiata sinistra tra km 26+200 e km 26+400, nel territorio comunale di Macugnaga, in direzione Piedimulera.