Canton Ticino, ecco le località presidiate dai radar contro l’eccesso di velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali richiamano l’attenzione sull’importanza della prevenzione in materia di sicurezza stradale, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Viene pertanto rinnovato l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, e al fine di prevenire incidenti stradali, nel corso della settimana 2, dal 5 gennaio 2026 all’11 gennaio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Blenio
Polizie comunali: Malvaglia
Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Faido
Polizie comunali: Pollegio
Distretto di Riviera
Polizie comunali: Cresciano
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Claro
Distretto di Locarno
Polizie comunali: Losone, Ascona, Locarno, Muralto, Brissago
Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Piodella, Agno
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Mendrisio, Gaggiolo
Polizie comunali: Novazzano
Controlli della velocità semi-stazionari
Progero, Grancia