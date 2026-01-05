Canton Ticino, ecco le località presidiate dai radar contro l’eccesso di velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali richiamano l’attenzione sull’importanza della prevenzione in materia di sicurezza stradale, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Viene pertanto rinnovato l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, e al fine di prevenire incidenti stradali, nel corso della settimana 2, dal 5 gennaio 2026 all’11 gennaio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Blenio

Polizie comunali: Malvaglia

Distretto di Leventina

Polizia cantonale: Faido

Polizie comunali: Pollegio

Distretto di Riviera

Polizie comunali: Cresciano

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Claro

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Losone, Ascona, Locarno, Muralto, Brissago

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Piodella, Agno

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale: Mendrisio, Gaggiolo

Polizie comunali: Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari

Progero, Grancia