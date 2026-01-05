 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 05 gennaio 2026, 06:55

Canton Ticino, ecco le località presidiate dai radar contro l’eccesso di velocità

Nel periodo compreso tra il 5 e l’11 gennaio saranno effettuati controlli mediante dispositivi mobili e semi-stazionari.

Canton Ticino, ecco le località presidiate dai radar contro l’eccesso di velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali richiamano l’attenzione sull’importanza della prevenzione in materia di sicurezza stradale, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Viene pertanto rinnovato l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, e al fine di prevenire incidenti stradali, nel corso della settimana 2, dal 5 gennaio 2026 all’11 gennaio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Blenio
Polizie comunali: Malvaglia

Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Faido
Polizie comunali: Pollegio

Distretto di Riviera
Polizie comunali: Cresciano

Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Claro

Distretto di Locarno
Polizie comunali: Losone, Ascona, Locarno, Muralto, Brissago

Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Piodella, Agno

Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Mendrisio, Gaggiolo
Polizie comunali: Novazzano

Controlli della velocità semi-stazionari
Progero, Grancia

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore