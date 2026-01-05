 / Viabilità e trasporti

Trenord, in arrivo un nuovo sciopero

Il 12 gennaio stop di 23 ore al servizio regionale, suburbano e aeroportuale

Nuovo sciopero in arrivo per il trasporto ferroviario. Dalle 3.00 del 12 gennaio alle 2.00 del 13 gennaio i lavoratori di Trenord incroceranno le braccia per uno sciopero proclamato dal sindacato Orsa Ferrovie: 23 ore in cui i treni potranno subire ritardi e cancellazioni.

L’agitazione riguarderà il servizio regionale, suburbano e aeroportuale - comprese le tratte Domodossola - Milano, Novara-Saronno-Milano e Novara-Milano-Treviglio - mentre restano esclusi i treni a lunga percorrenza. Circoleranno i treni nelle fasce orarie di garanzie, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

