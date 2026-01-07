Albertella verso l’insediamento ufficiale: domani il consiglio provinciale

Si aprirà giovedì 8 gennaio alle 9.00 nella sede del Tecnoparco la prima seduta ufficiale del consiglio provinciale dopo le elezioni del 21 dicembre. Una convocazione particolarmente attesa, perché segna l’avvio formale del mandato del nuovo presidente della provincia, Giandomenico Albertella.
L’ordine del giorno mette infatti al centro i passaggi istituzionali fondamentali: la convalida dell’elezione, con la verifica di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, seguita dal giuramento del presidente.
Accanto agli adempimenti formali, il consiglio sarà chiamato a esaminare gli indirizzi generali del programma di governo, primo documento politico del nuovo presidente. In discussione anche l’approvazione dello statuto della Fondazione Giardini Botanici Villa Taranto.