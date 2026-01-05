Macugnaga in crisi, Progetto Vco chiede l'intervento della provincia

Il gruppo Progetto Vco ha presentato un ordine del giorno in consiglio provinciale per chiedere risposte concrete sulla crisi che sta colpendo Macugnaga, una località di pregio internazionale oggi in grave difficoltà economica e sociale. “Negli ultimi mesi – si legge nella nota del gruppo - non sono mancate promesse e annunci da parte del presidente della regione Alberto Cirio, della ministra Daniela Santanchè e dell’assessorato regionale al turismo. Annunci in pompa magna che, ancora una volta, non si sono tradotti in progetti concreti: i piani regionali di sostegno e rilancio del Distretto Turistico sono tornati silenti, lasciando territori e operatori senza risposte. Una linea che fino a poco tempo fa trovava sponda anche nell’ex sindaco Bonacci e che oggi appare rapidamente archiviata, lasciando Macugnaga nel ruolo di località sedotta e abbandonata, mentre chi dichiarava di avere la ricetta per il rilancio ha smesso di assumersi responsabilità”.

“Con questo ordine del giorno – proseguono - chiediamo alla provincia di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di coordinamento politico e strategico, a partire dalla convocazione urgente di una seduta straordinaria dell’assemblea dei sindaci dedicata alla crisi di Macugnaga, da svolgersi direttamente sul territorio come segnale concreto di vicinanza istituzionale. Questa è anche l’occasione perché la regione mantenga fede agli impegni annunciati: rafforzare un distretto turistico capace di unire il Monte Rosa e i laghi, superando frammentazioni e dando maggiore forza e sinergia al rilancio di Macugnaga e dell’intero territorio. Alle promesse rispondiamo con i fatti. Macugnaga non è un problema locale, ma una questione provinciale e regionale che merita responsabilità chiare e scelte concrete”.

Nell'ordine del giorno Progetto Vco chiede di:

1. Convocare con urgenza una seduta straordinaria dell'assemblea dei sindaci dedicata alla crisi di Macugnaga, al fine di condividere soluzioni d'emergenza e strutturali per il rilancio della località e per stimolare il principio di sussidiarietà tra enti del territorio.

2. Valutare che tale assemblea possa svolgersi a Macugnaga, come segnale di vicinanza dei rappresentanti istituzionali.

3. Valutare che tale assemblea possa essere aperta ai rappresentanti del mondo del lavoro e dell’impresa, per un più ampio contributo di idee e risorse.

4. Farsi promotore, d'intesa con il Distretto Turistico, di una campagna di comunicazione mirata a incentivare il turismo esperienziale, l'escursionismo invernale, la visita ai borghi walser e il sostegno diretto all'economia locale attraverso eventi e pacchetti dedicati. A titolo di esempio si suggerisce il nome “Destinazione Rosa” come nome dell’iniziativa.

5. Esercitare la massima pressione mediatica e politica affinché le criticità di Macugnaga rimangano al centro dell'agenda regionale e nazionale, garantendo che ogni possibile risorsa per la promozione e la messa in sicurezza del territorio venga intercettata.

6. Definire un cronoprogramma di interventi che veda la provincia protagonista nel monitorare la risoluzione dei problemi tecnici degli impianti, garantendo trasparenza e costanti aggiornamenti ai cittadini.

7. Richiedere all’assessorato al turismo della regione Piemonte un incontro urgente per aggiornamenti in merito alla strategia di riorganizzazione del Distretto Turistico, al fine di verificare la fattibilità del progetto di fusione di tutti i territori del Monte Rosa con i laghi e le valli dell’Ossola.