Aggressioni e furti in centro: la Lega chiede chiarezza sulla sicurezza a Domodossola

“Negli ultimi mesi la città di Domodossola è stata interessata da numerosi e crescenti gravi episodi di cronaca che hanno generato un forte allarme sociale tra i cittadini”.

Sono parole di Maria Elena Gandolfi, consigliera comunale della Lega a Domodossola. Che prosegue: “Aggressioni, spaccio di sostanze stupefacenti, risse e furti, avvenuti in pieno centro storico, sono stati ampiamente riportati dalla stampa e contribuiscono a delineare un quadro sempre più preoccupante. Questi fatti alimentano una crescente percezione di insicurezza, in particolare tra anziani e commercianti, che segnalano da tempo una riduzione della vivibilità urbana e della serenità quotidiana. Per queste ragioni è stata presentata un’interrogazione della Lega che verrà dibattuta nel prossimo consiglio comunale, per chiedere conto dello stato reale della sicurezza in città e delle azioni concrete che l’amministrazione ha adottato o intende adottare”.

"La sicurezza urbana – sottolinea la consigliera – è un presupposto fondamentale per la qualità della vita, lo sviluppo economico e la tutela del tessuto sociale. I cittadini chiedono risposte chiare e tempestive – conclude Gandolfi – non silenzio tombale, minimizzazioni né rassicurazioni generiche. È necessario sapere se e quali misure concrete siano state adottate o verranno adottate e con quali tempistiche si intenda intervenire per garantire maggiore sicurezza, controlli efficaci e prevenzione. L’interrogazione chiede quindi al sindaco di riferire con chiarezza sulle strategie in campo e su quelle future, affinché il tema della sicurezza in città venga affrontato con trasparenza e senso di responsabilità”.