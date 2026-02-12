Bit 2026, bilancio positivo per il Distretto dei Laghi alla fiera di Milano

E’ positivo il bilancio della partecipazione del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola alla 46ª edizione della Bit, la fiera internazionale dedicata al turismo che si conclude oggi, giovedì 12 febbraio, a Milano Rho. Il desk dell’Atl, va detto, si trovava all’interno dello stand dedicato alla regione Piemonte, dove al taglio del nastro erano presenti per le istituzioni il ministro del Turismo Daniela Santanché e l’assessore regionale competente Paolo Bongioanni.

Per il Distretto dei laghi focus, questa mattina, sul progetto “Castelli, torri e mura. Luoghi d’antichi sguardi su laghi e monti”, esposto nel corso di un partecipato incontro servito per mettere in luce aspetti culturali e storici forse un po’ meno conosciuti del territorio, ma in grado comunque di caratterizzarci nell’ambito dell’offerta turistica piemontese. Vi hanno partecipato il presidente della Atl Francesco Gaiardelli, la vice Vanessa Mineo, i consiglieri Elena Poletti e Alessandro Porrini, insieme al presidente della Provincia del Vco e sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, e al consigliere provinciale delegato Mattia Corbetta.

Per il nostro Distretto turistico la tre giorni di fiera è stata, più in generale, l’occasione per presentare le novità della stagione 2026. “Questa edizione della Bit – commenta Gaiardelli in una nota – si è svolta in un anno eccezionale, in concomitanza coi Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. E’ stato un appuntamento cardine per promuovere le nostre eccellenze paesaggistiche, ambientali e non solo. Abbiamo incontrato di persona gli operatori del settore nazionali e internazionali e futuri possibili villeggianti interessati al Vco e Novarese”.