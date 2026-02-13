Domobianca365, dopo sette anni riapre lo skilift Moncucco

Una giornata che, per certi aspetti, si può definire storica. Dopo ben sette stagioni in cui non è stato possibile metterlo in opera, domani sabato 14 febbraio all’apertura degli impianti di Domobianca365 sarà messo in funzione lo skilift “Moncucco”. Si tratta della sciovia che raggiunge l’altezza maggiore nella località sciistica ossolana a 1900 metri e serve la pista “Training” che, da domani, sarà a disposizione degli sciatori.

Dopo aver subito uno stop per lavori di adeguamento e aver ottenuto negli anni seguenti la pandemia l’omologazione, l’impianto è rimasto inutilizzato a causa delle condizioni di innevamento non sufficienti per l’apertura della pista “Training”. Una discesa di circa 400 metri con un buon dislivello, utilizzata spesso da squadre agonistiche per i loro allenamenti, esposta verso nord e quindi con un innevamento che, in condizioni ottimali come si osservano in questi giorni di febbraio, garantisce una sciata spettacolare con una tenuta e un grip perfetti per tutta la giornata.

Con l’apertura dello skilift “Moncucco”, oltre alle seggiovie Motti, Torcelli, Prel e Casalavera, alla sciovia baby e ai tapis roulant, tutte gli impianti e le piste di Domobianca365 sono ora a disposizione degli appassionati di sci alpino e snowboard. Questi ultimi trovano nello SnowPark, con i suoi salti e passaggi artificiali, uno spazio dedicato per spettacolari evoluzioni sulla tavola.

Un motivo in più per salire a Domobianca365 anche in occasione della settimana di Carnevale e per godersi giornate di divertimento, sport e gusto. Con 120 cm di neve in quota e 40 cm alla partenza degli impianti, la località turistica domese propone un’alta qualità del manto nevoso, tre ristori – LuseBar, Baita Motti e SkiBar, servizio di noleggio e Scuola Sci e il Kinder Park per trascorrere giornate in mezzo alla natura e per festeggiare, sabato 14 febbraio, un romantico San Valentino sulla neve.

Domobianca 365 è raggiungibile via ferrovia con i “Treni della Neve”, servizio che consente di partire da Milano Centrale e dalle località servite dalla linea ferroviaria del Sempione e raggiungere le piste dopo il passaggio in treno con il servizio navetta da Domodossola al costo di 55 euro da Milano conn skipass giornaliero compreso. I voucher sono acquistabili sul sito del partner www.discovera.it. È possibile sciare a Domobianca365 anche arrivando sulle piste con il servizio “Domobus” in partenza nei fine settimana da Milano, Lainate, Cerro Maggiore, Gallarate e Castelletto Ticino. Info e prenotazioni su www.domobus.it.