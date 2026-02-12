Il Distretto Turistico dei Laghi celebra l’amore con tanti appuntamenti

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola si prepara a celebrare la festa degli innamorati con un ricco calendario di appuntamenti pensati per le coppie, tra esperienze adrenaliniche, momenti di relax, iniziative culturali e atmosfere da fiaba immerse nella natura.

Tra le proposte più originali spicca il #BacioSospeso al Parco Avventura “Le Pigne” di Ameno. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, le coppie potranno vivere un percorso tra le cime degli alberi che termina su una piattaforma a 17 metri di altezza, nel cuore del bosco, dove scambiarsi un bacio e brindare con un calice ammirando il panorama sul Lago Maggiore.

Sulla Piana di Vigezzo, invece, l’amore si unisce allo sport e alla buona cucina con l’iniziativa “I Snow You – Un Mondo d’Amore”, attiva per tutta la stagione invernale. Il pacchetto comprende due skipass e una cena de “I Sabati della Piana”. A questa si affianca l’offerta “San Valentino non finisce mai”, che include anche una romantica ciaspolata al tramonto.

Per chi cerca coccole e benessere, le Terme di Premia rappresentano una delle mete più apprezzate: il 14 febbraio resteranno aperte fino a mezzanotte, offrendo alle coppie piscine termali, massaggi dedicati e brindisi sotto il cielo stellato. Alle Terme di Bognanco, invece, l’esperienza romantica si estende per tutto il weekend con pacchetti e trattamenti pensati per due.

A Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, l’amore si accende con la Lanternata di San Valentino, una passeggiata serale illuminata da bracieri e accompagnata da aperitivi, seguita dalla Pattinata degli Innamorati sulla pista di ghiaccio, tra luci soffuse, musica e bevande calde.

A Santa Maria Maggiore, infine, San Valentino profuma di creatività grazie al workshop “Profumo su misura” alla Casa del Profumo Feminis-Farina. Le coppie potranno realizzare una fragranza personalizzata, trasformando emozioni e ricordi in un’essenza unica.

Non manca neppure il fascino del viaggio lento: fino al 28 febbraio 2026, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone la promozione “Inverno per due”, che consente di viaggiare da Domodossola a Locarno con due biglietti al prezzo di uno, ammirando dal finestrino valli innevate e borghi storici.