Nuovo ospedale del Vco, Forza Italia plaude alla scelta della Regione

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Vco esprime soddisfazione per la decisione della Regione Piemonte di individuare a Piedimulera la sede del nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola. Una scelta che, secondo gli azzurri, mette fine a un lungo periodo di incertezza sul futuro della sanità provinciale.

A spiegare la posizione del partito è la coordinatrice provinciale Mirella Cristina, che richiama le indicazioni arrivate nei mesi scorsi dal Ministero della Salute: «Il Ministero è stato chiaro: nel Vco non possono esserci due DEA, ma un solo polo di Emergenza-Urgenza di primo livello, come previsto dal DM70/2015 che definisce i criteri minimi per il mantenimento di un DEA». Da qui, sottolinea Cristina, la necessità di puntare su una nuova struttura ospedaliera «per il bene dell’intero territorio».

Un ringraziamento particolare viene rivolto alla Giunta regionale guidata dal presidente Alberto Cirio: «Dopo la determina del Ministero, la Regione si è attivata e, in tempi brevi come annunciato, ha finalmente riportato ordine in un disordine ultraventennale che nessuno prima era riuscito a gestire». Determinante, secondo Forza Italia, anche il contributo tecnico del Politecnico di Torino, che ha indicato Piedimulera come sede più idonea.

L’investimento previsto è rilevante: circa 400 milioni di euro «per riallineare la sanità del Vco a quella delle altre province piemontesi». Una decisione che, ammette Cristina, «non metterà tutti d’accordo», ma che ora impone una collaborazione istituzionale ampia: «Regione, Provincia e tutti gli enti coinvolti dovranno lavorare insieme per garantire un riassetto complessivo del sistema sanitario, con grande attenzione anche alla sanità territoriale, e per gestire al meglio una fase di transizione che sarà delicata per tutti».