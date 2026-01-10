Arpa Piemonte premia le migliori tesi di laurea in memoria di Fabio Gilli

Arpa Piemonte ha istituito, in memoria del collega Fabio Gilli, un premio per una tesi di laurea in biologia o biotecnologie ad indirizzo ambientale. Il bando si rivolge a studenti che abbiano conseguito nell’anno 2025 l titolo di laurea triennale, magistrale o dottorato di ricerca presso le università piemontesi in biologia, scienze della natura, scienze tecnologiche per l’ambiente e il territorio (magistrale), scienze biologiche o scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (triennale).

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione al bando, l’orientamento del lavoro di tesi di laurea nel campo delle problematiche ambientali, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla tutela e allo studio del territorio e della salute, e il conseguimento del titolo con votazione non inferiore a 100/110.

Il valore del premio è di 5.000 euro: 4.000 euro alla miglior tesi di dottorato o laurea magistrale, 1.000 euro alla miglior tesi di laurea triennale.

Le domande di partecipazione devono essere consegnate entro e non oltre le 12.00 del 16 febbraio, allegando la documentazione richiesta. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail info.premiofabiogilli@arpa.piemonte.it.