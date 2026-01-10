 / Scuola

Arpa Piemonte premia le migliori tesi di laurea in memoria di Fabio Gilli

Il riconoscimento sarà assegnato ai migliori lavori che abbiano come tema principale la sostenibilità e la tutela dell'ambiente

Arpa Piemonte ha istituito, in memoria del collega Fabio Gilli, un premio per una tesi di laurea in biologia o biotecnologie ad indirizzo ambientale. Il bando si rivolge a studenti che abbiano conseguito nell’anno 2025 l titolo di laurea triennale, magistrale o dottorato di ricerca presso le università piemontesi in biologia, scienze della natura, scienze tecnologiche per l’ambiente e il territorio (magistrale), scienze biologiche o scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (triennale).

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione al bando, l’orientamento del lavoro di tesi di laurea nel campo delle problematiche ambientali, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla tutela e allo studio del territorio e della salute, e il conseguimento del titolo con votazione non inferiore a 100/110.

Il valore del premio è di 5.000 euro: 4.000 euro alla miglior tesi di dottorato o laurea magistrale, 1.000 euro alla miglior tesi di laurea triennale.

Le domande di partecipazione devono essere consegnate entro e non oltre le 12.00 del 16 febbraio, allegando la documentazione richiesta. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail info.premiofabiogilli@arpa.piemonte.it.

