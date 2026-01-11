Lastroni di ghiaccio a rischio crollo sulla statale della Valle Antigorio

I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Baceno con il supporto della piattaforma aerea proveniente dalla sede centrale del Comando del Verbano-Cusio-Ossola sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per la messa in sicurezza della strada statale 659 della valle Antigorio. Nel tratto tra Crodo e Baceno, a monte della strada, su degli affioramenti rocciosi, alcuni lastroni di ghiaccio formatisi in queste settimane a causa delle temperature, si sono staccati con il rischio di collassare e cadere sulla statale. Lunghe le operazioni che hanno impegnato i vigili del fuoco fino alle 18, quando ormai era sopraggiunto il buio. La strada è rimasta chiusa a tratti per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto i carabinieri per regolare la viabilità, Anas e una squadra Anti Incendio Boschiva che ha collaborato alle operazioni.